Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldız isme sert eleştiri! "Bir şey oynamıyor"
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekibin yıldız ismini sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Ben Cengiz Ünder'i bir dakika sahada tutmam. Hakem onu atmadan oyundan alırım. Zaten bir şey oynamıyor. Çıkması gereken bir numaralı isim Cengiz Ünder.
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