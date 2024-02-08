O yıldıza övgü dolu sözler! "Fenerbahçe'yi üst noktaya taşıyor"
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep'i mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Bu müsabakanın ardından sarı-lacivertli takımı değerlendiren A Spor yorumcusu Şenol Ustaömer, o oyuncu için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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