Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli oyunculara eleştiri! "2 eksikle oynuyor"
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli isimlerden Rade Krunic ve Cengiz Ünder'i eleştirdi. Toroğlu, "Orta saha ile savunmanın arası çok açık. Araya top atıldığında Pendiksporlu oyuncular kazanıyor. Hiç Fenerbahçeli oyunculara gelmiyor. Krunic'in adı 'Yok'iç. Bir de Cengiz var. Fenerbahçe 2 eksikle oynuyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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