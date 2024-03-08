Flaş yorum! "Fenerbahçe gerçek kimliğini buldu"
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmasında deplasmanda Union Saint Gillouse'yi 3-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. A Spor yorumcusu Şenol Ustaömer ise Fenerbahçe'nin galibiyetini flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler...
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