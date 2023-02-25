Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli Enner Valencia'ya büyük övgü!
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında arabam.com Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk 45 dakikası sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Kanarya'nın 2 golünü kaydeden Enner Valencia'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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