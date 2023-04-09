Erman Toroğlu'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu!
Erman Toroğlu'dan dikkat çeken sözler geldi. Toroğlu, "Fenerbahçe, kupada turu geçti ve ligde de ikinci sırada. Seyirci takıma kötü zamanda lazım." ifadelerinde bulundu.
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