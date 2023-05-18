Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki penaltı kararı doğru mu?
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un kazandığı penaltıyı yorumladı. Toroğlu, "Penaltı değil bu pozisyon." ifadelerini kullandı.
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