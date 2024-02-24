Erman Toroğlu yorumladı! Edin Dzeko'nun golündeki ofsayt kararı doğru mu?
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında sarı-lacivertlilerin futbolcusu Edin Dzeko'nun attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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