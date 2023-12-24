Erman Toroğlu yorumladı! Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonda penaltı var mı?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide 0-0 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadelenin 22. dakikasında Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri...
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