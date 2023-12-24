Video Fenerbahce Videoları Erman Toroğlu yorumladı! Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonda penaltı var mı?

Erman Toroğlu yorumladı! Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonda penaltı var mı?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide 0-0 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadelenin 22. dakikasında Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri...

24 Aralık 2023 | 22:13
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:55
Toroğlu yorumladı! Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonda penaltı var mı? 24 Aralık 2023 | 12:00
02:37
Toroğlu'dan futbolculara sert eleştirdi! "Paranızı çaldılar" 24 Aralık 2023 | 12:00
04:35
Toroğlu'dan Kartal ve Buruk'a flaş eleştiri! 24 Aralık 2023 | 12:00
05:06
İşte F.Bahçe - G.Saray derbisine dair tüm bilgiler! 24 Aralık 2023 | 12:00
01:23
Flaş derbi yorumu! "İki takım için beraberlik..." 24 Aralık 2023 | 12:00
02:19
"Oyun olarak tatmin olmayabiliriz" 23 Aralık 2023 | 12:00
01:53
Penaltı kararları doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 21 Aralık 2023 | 12:00
01:16
Toroğlu'dan F.Bahçeli isme sert eleştiri! 20 Aralık 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN