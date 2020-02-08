08 Şubat 2020, Cumartesi

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Erman Toroğlu: Ümit Öztürk'ten hakem olmaz

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe - Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Hakemle ilgili konuşan Toroğlu, "Erman Toroğlu: Ümit Öztürk'ten hakem olmaz." ifadelerini kullandı.
08.02.2020

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