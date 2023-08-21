Erman Toroğlu Samsunspor Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu maçın ilk 45 dakikasını değerlendirdi. Toroğlu, "İki takımda birbirini iyi analiz etmiş, ona göre oynuyor. Samsunspor'un sahadaki duruşunu çok beğendim. Güzel bir maç oluyor. Bu maçın neticesini kestiremeyebilirsin." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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