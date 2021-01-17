Erman Toroğlu: Mesut Özil kariyer olarak Hagi'nin de Alex'in de üzerinde

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili "Kariyer olarak Hagi'nin de Alex'in de üzerinde" yorumunu yaptı.

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