16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erman Toroğlu: Jailson'a yapılan hareket penaltının babası

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Jailson'a yapılan hareket penaltının babası" ifadelerini kullandı.
16.02.2019

Erman Toroğlu: Jahovic'e verilen kırmızı kart kararı yanlış Erman Toroğlu: Jahovic'e verilen kırmızı kart kararı yanlış 16.02.2019
Toroğlu'ndan flaş yorum: Penaltının babası Toroğlu'ndan flaş yorum: "Penaltının babası" 16.02.2019
Erman Toroğlu: Net kırmızı Erman Toroğlu: "Net kırmızı" 16.02.2019
Skrtel'in müdahalesi sonrası Zuta'nın bacağı Skrtel'in müdahalesi sonrası Zuta'nın bacağı 16.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Alex De Souza göz yaşlarına hakim olmadı Alex De Souza göz yaşlarına hakim olmadı 15.02.2019
Ersun Yanal'ı zorlu seçimler bekliyor Ersun Yanal'ı zorlu seçimler bekliyor 15.02.2019
PFDK Soldado'ya 1 maç ceza verdi PFDK Soldado'ya 1 maç ceza verdi 15.02.2019
Tuncay Şanlı'nın Moses şaşkınlığı! Tuncay Şanlı'nın Moses şaşkınlığı! 14.02.2019
Ali Koç'tan Fatih Terim'e cevap Ali Koç'tan Fatih Terim'e cevap 14.02.2019
Ali Koç'tan Kuddüsü Müftüoğlu açıklaması Ali Koç'tan Kuddüsü Müftüoğlu açıklaması 14.02.2019
Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e teşekkür Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e teşekkür 14.02.2019
Ersun Yanal'dan Tolgay Arslan açıklaması Ersun Yanal'dan Tolgay Arslan açıklaması 12.02.2019
Ersun Yanal'dan Fatih Terim ve Ümit Öztürk açıklaması Ersun Yanal'dan Fatih Terim ve Ümit Öztürk açıklaması 11.02.2019
Fikret Orman ve Ali Koç şimdi ağlamasınlar "Fikret Orman ve Ali Koç şimdi ağlamasınlar" 10.02.2019
Fenerbahçe tarih yazıyor Fenerbahçe tarih yazıyor 10.02.2019
Fenerbahçe'den flaş hakem açıklaması Fenerbahçe'den flaş hakem açıklaması 08.02.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası!
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!
Alex yıllar sonra tekrar Kadıköy'de
Sinan Gümüş isyan etti: "4 milyon € alanlar ne oynuyor?"
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör