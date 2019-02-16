Erman Toroğlu: "Net kırmızı"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçının arından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Ben VAR olsam Skrtel'in pozisyonu için hakemi çağırırdım. Bu kırmızı olmayacak da hangisi olacak? Pozisyon hakemin gözü önünde. Konyasporlu hocanın ayağı yerde sabit olsa ne olacak? Bu işin avantajı falan yok net kırmızı. Belki adamın ayağı kırıldı." ifadelerini kullandı.