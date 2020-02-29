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Erman Toroğlu: İki takım da iyi futbol oynamıyor

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "İki takım da iyi futbol oynamıyor. Tatsız bir maç oluyor." ifadelerini kullandı.
29.02.2020

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