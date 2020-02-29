29 Şubat 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu: İki takım da iyi futbol oynamıyor
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "İki takım da iyi futbol oynamıyor. Tatsız bir maç oluyor." ifadelerini kullandı.
29.02.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Falcao'dan beklenti büyük
- Spor camiası şehitler için yasta
- Erman Toroğlu açıkladı! Beşiktaş'ın kazandığı penaltı doğru mu?
- Spor camiası şehitler için yasta
- Fenerbahçe kötü gidişe dur demek istiyor
- Fenerbahçe ile Antalyaspor'un 48. randevusu
- Erman Toroğlu: İki takım da iyi futbol oynamıyor
- Trabzonspor'un gözü zirvede
- Vedat Muriç düşüte
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...