Erman Toroğlu: İki takım da iyi futbol oynamıyor

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "İki takım da iyi futbol oynamıyor. Tatsız bir maç oluyor." ifadelerini kullandı.