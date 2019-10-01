Gürcan Bilgiç: Federasyonun başvuruyu neye göre reddettiğini merak ediyorum

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, TFF'nin Alanyaspor-Fenerbahçe maçının tekrarına yönelik verdiği ret kararını Spor Gündemi programında değerlendirdi. Bilgiç, "Federasyonun bunu neye göre reddettiğini merak ediyorum. Çünkü ilk başvuru yapıldığı zaman IFAB'a başvurulacağı ve oradan gelen değerlendirmeye göre kararın verileceğini duymuştuk. TFF'nin açıklamasında böyle bir değerlendirme yok. Neye göre reddettiler?" ifadelerini kullandı.