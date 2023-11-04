Video Fenerbahce Videoları Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltıyı yorumladı

Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltıyı yorumladı

Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında kazandığı 2. penaltıyı yorumladı. İşte Toroğlu'nun sözleri....

04 Kasım 2023 | 23:09
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:24
Toroğlu Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltıyı yorumladı 04 Kasım 2023 | 12:00
01:04
"Tek başına savaşıyor!" 04 Kasım 2023 | 12:00
13:55
Ali Koç'tan A Spor'a özel açıklama: Güzel bir maç olsun 03 Kasım 2023 | 12:00
00:14
Dusan Tadic İsmail Kartal'ın oğluyla balık tuttu! 31 Ekim 2023 | 12:00
01:53
Toroğlu yorumladı! Ferdi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı? 29 Ekim 2023 | 12:00
01:11
Toroğlu: Böyle bir maçta ne konuşacağız? 29 Ekim 2023 | 12:00
01:22
F.Bahçe'de dikkat çeken istatistik! İlk 15 dakikada... 24 Ekim 2023 | 12:00
00:37
Fenerbahçeli o isme dikkat çekti! 23 Ekim 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN