Erman Toroğlu Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki yıldız ismi eleştirdi! "Neden dışarıya çıkıyorsun?"
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Diego Rossi'yi eleştirdi. Toroğlu, "Ceza alanına girmişsin artık orda devam et. Dışarıya niye çıkıyorsun? Çünkü orda sana hareket yapamayacaklar. Yaparlarsa penaltı olacak." ifadelerini kullandı.
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