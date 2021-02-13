Ali Koç Karagümrük - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Arda Turan'a az bile ceza vermişler"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında sarf ettiği sözler nedeniyle 2 maç men cezası alan Arda Turan ile ilgili "Az bile ceza vermişler" yorumunu yaptı.

ABONE OL