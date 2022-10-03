Erman Toroğlu Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde tartışılan pozisyonu değerlendirdi! “Faul yeterli”
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede Weghorst ile Gustavo Henrique arasında yaşanan pozisyonu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, pozisyon için, “Faul yeterli.” dedi. İşte o sözler...
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