FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a şok eleştiri! "Çok büyük bir teknik direktör olduğunu düşünüyordum..."
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Jorge Jesus'un çok büyük bir teknik direktör olduğunu düşünüyordum ama beni büyük maçlarda hayal kırıklığına uğratıyor. Fenerbahçe, bu şekilde oynarsa şampiyon olamaz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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