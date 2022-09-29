Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde orta sahada kim oynayacak?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin nasıl bir kadroyla çıkacağı merak edilirken, A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Bence Fenerbahçe'de önde en iyi ikili Pedro-Valencia. Derbide Göbekte de Arao-Crespo ikilisini bekliyorum." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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