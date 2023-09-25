Erman Toroğlu, Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sebastian Szymański'nin pozisyonunu yorumladı. İşte o sözler... FB SPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Toroğlu'dan flaş yorum: Sebastian Szymański... 25 Eylül 2023 | 12:00
05:44
F.Bahçe'den VAR tepkisi! "İptal etmek için uğraştılar" 24 Eylül 2023 | 12:00
02:32
Toroğlu golden önceki pozisyonu yorumladı! 24 Eylül 2023 | 12:00
00:36
Toroğlu'dan yıldız isme uyarı! "Dikkat etmesi lazım" 24 Eylül 2023 | 12:00
02:12
Çarpıcı F.Bahçe sözleri! "Rotasyondaki oyuncular..." 22 Eylül 2023 | 12:00
03:19
İşte F.Bahçe-Nordsjaelland maçına dair tüm bilgiler! 21 Eylül 2023 | 12:00
13:30
İsmail Kartal: 3 puan için sahaya çıkacağız! 20 Eylül 2023 | 12:00
02:49
"F.Bahçe'ye karşı böyle oynanır!" 17 Eylül 2023 | 12:00