ENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal başarılı oldu mu? İşte o detaylar...
FSüper Lig'de sezon ortasında Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirilen İsmail Kartal takımın başına geçtiği günden bu yana 21 puan topladı. Vitor Pereira dönemine göre ligde başarılı görünen İsmail Kartal, Avrupa Kupaları ve Türkiye Kupası'ndan elenmişti. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Kartal'ın performansını değerlendirdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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