Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Süleyman Hurma açıkladı
Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına konuk oldu. Emre Mor'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Hurma, "Ben de Fenerbahçe'den şu oyuncuyu bırakır mısınız diyorum, başka takımlarla da oluyor, bir araya geldiğimizde olabilecek olasılıkları konuşuyoruz. Ama 'Masaya oturup direkt sizden şu oyuncuyu istiyoruz' dedi mi? Demedi." ifadelerini kullandı.
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