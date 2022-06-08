FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flamengo Başkanı Landim A Spor'a konuştu! "Bruno Henrique..."
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul bu transfere ilişkin, "Fenerbahçe'den kendilerine ulaşan herhangi bir teklif olmadığı söyledi. Bruno Henrique'nin kesinlikle takımda tutmak istedikleri bir oyuncu olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
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