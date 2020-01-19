19 Ocak 2020, Pazar
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Emre Bol: Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun
A Spor yorumcusu Emre Bol, Gaziantep - Fenerbahçe maçının ardından Son Sayfa programında değerlendirmelerde bulundu. Vedat Muriç'in kırmızı kart pozisyonunu değerlendiren Bol, "Vedat ile ilgili sosyal medyadan algı oluşturuluyor. Vedat rakibine dirsek mi atmış, eliyle gol mü atmış, ne yapmış Vedat? Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun." ifadelerini kullandı.
19.01.2020
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