19 Ocak 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Bol: Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun

A Spor yorumcusu Emre Bol, Gaziantep - Fenerbahçe maçının ardından Son Sayfa programında değerlendirmelerde bulundu. Vedat Muriç'in kırmızı kart pozisyonunu değerlendiren Bol, "Vedat ile ilgili sosyal medyadan algı oluşturuluyor. Vedat rakibine dirsek mi atmış, eliyle gol mü atmış, ne yapmış Vedat? Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun." ifadelerini kullandı.
19.01.2020

Canlı yayında F.Bahçe'ye transfer müjdesi! Geldi, rahat olun Canlı yayında F.Bahçe'ye transfer müjdesi! "Geldi, rahat olun" 19.01.2020
Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun "Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun" 19.01.2020
Ersun Yanal: Hem oyun olarak hem de skor olarak mutlu ediciydi Ersun Yanal: Hem oyun olarak hem de skor olarak mutlu ediciydi 19.01.2020
4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler "4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler" 18.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ali Koç: Fenerbahçe şu an transfer yapamıyor Ali Koç: Fenerbahçe şu an transfer yapamıyor 18.01.2020
Erman Toroğlu: Vedat Muriç bilerek yapıyor! Erman Toroğlu: Vedat Muriç bilerek yapıyor! 18.01.2020
Emre Belözoğlu bu sezonu tamamlar ama daha fazla gitmez "Emre Belözoğlu bu sezonu tamamlar ama daha fazla gitmez" 18.01.2020
Comolli'den istifa açıklaması Comolli'den istifa açıklaması 18.01.2020
Fenerbahçe 3 puanla başlamak istiyor Fenerbahçe 3 puanla başlamak istiyor 18.01.2020
Fenerbahçe'de takıma Emre Belözoğlu hakim "Fenerbahçe'de takıma Emre Belözoğlu hakim" 17.01.2020
Erman Toroğlu: Ali Koç ile Ersun Yanal arasında ikinci raunt başlıyor Erman Toroğlu: Ali Koç ile Ersun Yanal arasında ikinci raunt başlıyor 17.01.2020
Erman Toroğlu: Ersun Yanal sosyal medya sayesinde geldi Erman Toroğlu: Ersun Yanal sosyal medya sayesinde geldi 17.01.2020
Fenerbahçe Gaziantep'e ulaştı Fenerbahçe Gaziantep'e ulaştı 17.01.2020
Göktuğhan Argın: Ali Koç dönemindeki en hassas karar Göktuğhan Argın: Ali Koç dönemindeki en hassas karar 17.01.2020
Emre Bol: Emre Belözoğlu'ndan daha iyi bir isim düşünmüyorum Emre Bol: Emre Belözoğlu'ndan daha iyi bir isim düşünmüyorum 16.01.2020
Hasan Kartal'dan Melnjak açıklaması! Fenerbahçe... Hasan Kartal'dan Melnjak açıklaması! Fenerbahçe... 16.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması!
Ersun Yanal'dan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i
Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! İmza an meselesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek
Yıldız golcüden Beşiktaş'a flaş çağrı! ''Beni alın''
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı! "İki defa görüştük"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör