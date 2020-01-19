19 Ocak 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Canlı yayında Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Geldi, rahat olun"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Gaziantep - Fenerbahçe maçının ardından Son Sayfa programında değerlendirmelerde bulundu. Transfere dair konuşan Bol, "Ricardo Rodriguez sorusu çok geliyor. Rodriguez geldi arkadaşlar, rahat olun." ifadelerini kullandı.
19.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı
- Takım Oyunu - 17/01/2020
- Merakla beklenen basketbol şöleni A Spor’da!
- Fenerbahçe 3 puanla başlamak istiyor
- Son Sayfa - 17/01/2020
- Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı
- Takım Oyunu - 17/01/2020
- Galatasaray'da gündem yeniden Mensah
- Trabzonspor'da stoper harekatı
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...