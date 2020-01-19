Ersun Yanal: Hem oyun olarak hem de skor olarak mutlu ediciydi

Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Bugün ikinci yarıya 3 puanla başladık. Hem oyun hem de skor olarak mutlu ediciydi." dedi.

Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Skordan ve oyundan memnun olduğunu belirten Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ikinci yarıya 3 puanla başladık. Hem oyun hem de skor olarak mutlu ediciydi. Maçın en önemli sonucu oyun sonunda kazanılacak 3 puandı, kazandık. Fenerbahçe her zaman topa hakim olan bir takımdır. Zaman zaman etkin oyunumuzu rakibe verdiğimiz oldu. Ama öyle dakikalar vardı ki oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Rakibimiz kim olursa olsun oyun kontrolünü rakiplerine kabul ettiren takımız. Bu son dakikalarda gördüğümüz baskıyı sonraki haftalarda görmek istemiyoruz. Bu bizi çok mutlu etmiyor. Kazandığımız 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün yükselen bir takıma kazandığımız için mutluyuz."

Karşılaşmada kırmızı kart gören sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muric ilgili bir soru üzerine Yanal, futbolcuların kart görmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Ersun Yanal, tartışmaların yersiz olduğunu anlatarak, "Biz aman formasını çıkarmasın kart görmesin diye futbolcuya saldırıyoruz. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz? Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Bizim için kupa çok önemli ve değerlidir. Biz Kayserispor ile 0-0 berabere kaldık ve onlarla çok önemli bir maça çıkacağız. Fenerbahçe takımı böyle şeylere asla tenezzül etmez." diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünden istifa eden Damien Comolli'nin gidişi sizi kötü etkiledi mi?" sorusuna ise Yanal, bunun bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe bu sürecin içinde çok kişiyle beraber oldu. Başkanımız bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Ben değerli arkadaşımıza başarılar diliyorum. Bizim herhangi bir sorumunuz olmadan kulübümüzün şartlarında çalıştık. Onun dışında çok söyleyeceğim şey yok. Bizler oynadığımız futbola odaklanan ve bunun için çalışan insanlarız." şeklinde cevap verdi.