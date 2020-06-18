Emre Belözoğlu'nun kırmızı kartının perde arkası

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun peş peşe iki sarı kart gördüğü pozisyonun perde arkasına A Spor ulaştı. İlk sarı kartın haksız olduğunu düşünen tecrübeli yıldız, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a "Emre Belözoğlu talimatı mı aldın?" dedi.

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