Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe Obradovic'le büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic belirsizliği son buluyor. Sarı Kanarya, Sırp başantrenör ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Karşılıklı görüş alışverişleri yapıldı ve bazı sonuçlar elde edildi. Fenerbahçe ile Obradovic çok büyük bir ihtimalle devam edecek. Hatta anlaşmanın 2+1 yıllık olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu yılki basketbol bütçesi 20-22 milyon Euro civarında olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

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