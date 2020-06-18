Ahmet Selim Kul: Max Kruse Türkiye'den başka takımlarla görüşüyor

Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Konuyla ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, oyuncunun kariyerine Süper Lig'de devam edebileceğini ve Türkiye'den başka takımlarla görüşme halinde olduğunu söyledi.

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