Emre Belözoğlu'ndan derbi yorumu
Fanatik Gazetesi'ne konuşan Emre Belözoğlu, Türk Telekom Stadı'nda alınan 0-0'lık skorun kendilerini mutlu etmediğini belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Maç içinde aldığım darbeler var. Tribünlerden kötü tezahüratlar ve bana yöneltilen tepkiler vardı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz işimize bakıp, alacağımız galibiyetlerle hedefe giden yolumuzu kısaltmak istiyoruz" diye konuştu.
İlk 6 haftanın değerlendirmesini yapan tecrübeli futbolcu, "Bu süreçte çok kritik maçlar oynadık. Alanyaspor yenilgisini yol kazası olarak görüyorum. Böyle uzun maratonlarda bu tür kazalar olur" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin kaptanı sağlık durumuyla ilgili olarak, "Bel ağrılarım nedeniyle özel tedavi görüyorum. Maç içinde oyuna konsantre olduğum için ağrı hissetmiyorum. Diğer futbolcular için de böyledir. Acı ikinci planda kalır. bizim işimizin doğasında bu var" yorumunu yaptı.
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