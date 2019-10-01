Fenerbahçe'de yüzler gülüyor
Fenerbahçe, bu dönemde zorlu rakipleriyle de mücadele etti... Sarı-lacivertliler Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarını yenilmeden atlatırken lider Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda mağlup oldu.
Ersun Yanal'ın öğrencileri 6 haftalık periyodu şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un önünde geçti.
Zorlu fikstürü geride bırakan Fenerbahçe'nin önündeki ilk maç Kadıköy'de Antalyaspor'a karşı... Denizlispor deplasmanının ardından Konyaspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler'in fikstürü, Kayseri deplasmanı ve Kadıköy'de Kasımpaşa maçıyla devam edecek...
Teknik heyet de, 3 iç saha ve 2 deplasman maçından oluşan 5 haftalık süreçte liderliğe yükselmenin planlarını yapıyor... Zira Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakiplerini önümüzdeki 5 haftada zorlu bir fikstür bekliyor...
Bu dönemde sakat oyuncuların da kadroya katılacak olması da Ersun Yanal'ın elini rahatlayan unsurlardan bir tanesi olacak...
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