Fenerbahçe'de yüzler gülüyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 6 haftalık periyotta 11 puan kazandı. 3 galibiyet alan, 2 kez berabere kalan Ersun Yanal'ın öğrencileri 1 maçta da mağlup oldu. Yönetim ve teknik heyet de bu süreçte oynanan futbol ve takımın istekli olmasından dolayı memnun.

Fenerbahçe, bu dönemde zorlu rakipleriyle de mücadele etti... Sarı-lacivertliler Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarını yenilmeden atlatırken lider Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda mağlup oldu.

Ersun Yanal'ın öğrencileri 6 haftalık periyodu şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un önünde geçti.

Zorlu fikstürü geride bırakan Fenerbahçe'nin önündeki ilk maç Kadıköy'de Antalyaspor'a karşı... Denizlispor deplasmanının ardından Konyaspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler'in fikstürü, Kayseri deplasmanı ve Kadıköy'de Kasımpaşa maçıyla devam edecek...

Teknik heyet de, 3 iç saha ve 2 deplasman maçından oluşan 5 haftalık süreçte liderliğe yükselmenin planlarını yapıyor... Zira Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakiplerini önümüzdeki 5 haftada zorlu bir fikstür bekliyor...

Bu dönemde sakat oyuncuların da kadroya katılacak olması da Ersun Yanal'ın elini rahatlayan unsurlardan bir tanesi olacak...