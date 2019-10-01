01 Ekim 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 6 haftalık periyotta 11 puan kazandı. 3 galibiyet alan, 2 kez berabere kalan Ersun Yanal'ın öğrencileri 1 maçta da mağlup oldu. Yönetim ve teknik heyet de bu süreçte oynanan futbol ve takımın istekli olmasından dolayı memnun.
01.10.2019

Fenerbahçe, bu dönemde zorlu rakipleriyle de mücadele etti... Sarı-lacivertliler Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarını yenilmeden atlatırken lider Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda mağlup oldu.

Ersun Yanal'ın öğrencileri 6 haftalık periyodu şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un önünde geçti.

Zorlu fikstürü geride bırakan Fenerbahçe'nin önündeki ilk maç Kadıköy'de Antalyaspor'a karşı... Denizlispor deplasmanının ardından Konyaspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler'in fikstürü, Kayseri deplasmanı ve Kadıköy'de Kasımpaşa maçıyla devam edecek...

Teknik heyet de, 3 iç saha ve 2 deplasman maçından oluşan 5 haftalık süreçte liderliğe yükselmenin planlarını yapıyor... Zira Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakiplerini önümüzdeki 5 haftada zorlu bir fikstür bekliyor...

Bu dönemde sakat oyuncuların da kadroya katılacak olması da Ersun Yanal'ın elini rahatlayan unsurlardan bir tanesi olacak...

Derbide kazanan dostluk oldu Derbide kazanan dostluk oldu 30.09.2019
Fenerbahçe vites düşürdü Fenerbahçe vites düşürdü 30.09.2019
Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti hasreti Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti hasreti 30.09.2019
Futbolseverler derbide gol hasret Futbolseverler derbide gol hasret 30.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Luiz Gustavo: Çok çekişmeli bir maç oldu Luiz Gustavo: Çok çekişmeli bir maç oldu 29.09.2019
Muriç: F.Bahçe'de efsane olmak için buradayım Muriç: F.Bahçe'de efsane olmak için buradayım 29.09.2019
Altay Bayındır: 3 puan almak için gelmiştik Altay Bayındır: 3 puan almak için gelmiştik 29.09.2019
Ersun Yanal: Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz Ersun Yanal: Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz 29.09.2019
Altay Bayındır: Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı Altay Bayındır: Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı 28.09.2019
Emre Belözoğlu 69 yaşına kadar oynayabilir "Emre Belözoğlu 69 yaşına kadar oynayabilir" 28.09.2019
Bu derbi değil dertbi "Bu derbi değil dertbi" 28.09.2019
Fenerbahçe kafilesine tezahüratlarla uğurlama Fenerbahçe kafilesine tezahüratlarla uğurlama 28.09.2019
Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı 28.09.2019
Ali Koç taraftarları stada böyle uğurladı Ali Koç taraftarları stada böyle uğurladı 28.09.2019
Fenerbahçe'de derbi öncesi son gelişmeler Fenerbahçe'de derbi öncesi son gelişmeler 28.09.2019
Galatasaray'da derbi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı Galatasaray'da derbi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı 28.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!
İngiliz basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı
Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı! "Falcao Trabzon'u şampiyon yapar"
Fransızlar kışkırtma peşinde! 18 yıl öncesini hatırlattılar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör