Fenerbahçe'ye Isla'dan sevindirici haber

Fenerbahçe'ye Mauricio Isla'dan sevindirici haber geldi... Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Mauirico Isla'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi..

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol üst baldırına aldığı darbe nedeniyle derbinin devre arasında oyundan çıkan ısla'nın sakatlığının önemli seviyede olmadığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun görev verilmesi durumunda Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Antalyaspor mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Victor Moses'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı. Bir diğer sakat futbolcu Garry Rodrigues'in ise tedavisine devam edileceği kaydedildi. Moses ve Rodrigues'in Antalyaspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.