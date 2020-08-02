Emre Belözoğlu kararını değiştirmedi

Bu sezon futbolu bırakması gündemde olan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu tatilde son bir değerlendirme yaptı. Yıldız oyuncu yakın çevresine "Artık oynamam zor olur" dediği öğrenildi.

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