01 Kasım 2020, Pazar
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Dimitrios Pelkas gol sevincinin anlamını açıkladı!
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu "Gol sevincini ellerinle 'K' harfi yaparak yaşıyorsun. Bunun anlamı ne?" sorusuna O sevinci PAOK'ta oynarken Beşiktaş'a attığım golden sonra yapmıştım. Kız arkadaşımın adının ilk harfi 'K' olduğu için öyle sevindim." dedi.
01.11.2020
Fenerbahçe'nin yaz transferinde Yunanistan'ın PAOK takımından kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'ya kadar birçok konuda konuşan Pelkas, Ozan Tufan'ın Göztepe maçında kendisine 'Yunanistan diye seslenmesinin çok komik olduğunu belirtirken, PAOK forması giyerken Beşiktaş'a attığı golün ardından yaşadığı sevinçle ilgili de konuştu. İşte Dimitrios Pelkas'ın açıklamaları...
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