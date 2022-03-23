Dikkat çeken Fenerbahçe sözleri! "Konyaspor karşısında..."
Milli ara sonrası Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin son durumunu A Spor yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi. Karaman, "Oyuncular şimdiki halleri gibi geri dönerse, F.Bahçe etkili bir performans ortaya koyacaktır. Kolay lokma olmayan bir takıma karşı oynayacaklar, bunun da zorluklarını mutlaka yaşayacaklardır." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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