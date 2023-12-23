Derbi için flaş yorum! "Oyun olarak belki tatmin olmayabiliriz"
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesi A Spor yorumcusu Mehmet Özcan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
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