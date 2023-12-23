Video Fenerbahce Videoları Derbi için flaş yorum! "Oyun olarak belki tatmin olmayabiliriz"

Derbi için flaş yorum! "Oyun olarak belki tatmin olmayabiliriz"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesi A Spor yorumcusu Mehmet Özcan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

23 Aralık 2023 | 09:08
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