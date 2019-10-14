14 Ekim 2019, Pazartesi

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Daum'dan Kruse'ye övgü

Christoph Daum, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Kruse için joker benzetmesi yaptı. Daha önce iki kez Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör, Max Kruse'nin performansını ve karakterini beğendiğini vurguladı... Sport Bild'e açıklamalarda bulunan Daum, "Max Kruse, takımınızda isteyebileceğiniz en doğru karakterlerden biridir. Neye ihtiyacınız varsa onun için elinden geleni yapar. Hocasına güven ve güç verir." ifadelerini kullandı.
14.10.2019

Max Kruse'nin Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında İstiklal Marşı'nı okuması hakkında da konuşan Daum, "bu, taraftarlara şunu anlatmaktır, 'bakın ben buradayım ve sizinle birlikte sizin gibi yaşıyorum' demektir. Ayrıca, Kruse'nin Türkiye'ye en iyi şekilde entegre olduğunun bir sinyalidir. Eğer, bir yabancı oyuncu, gittiği ülkenin milli marşını okuyorsa, bu sembolik bir harekettir. 'Ben sizden biriyim' demenin yoludur" yorumunu yaptı...

Türk futbolundaki en büyük problemin sabırsızlık olduğunu dile getiren Daum, teknik direktörlerin çok kısa sürede kovulma ihtimallerinin bulunduğunu aktardı. Genç oyuncuların gelişmesi için de yeterince zaman verilmediğini belirten alman teknik adam, "Teknik direktörler genelde daha hazır ve performansından emin olduğu futbolcuları oynatıyor." dedi.

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