Ocak'ta hedef Melnjak

Fenerbahçe ara transfer döneminde takımın eksik bulunan noktalarının giderilmesi için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin ocak ayı için teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak'ı listesine aldığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde Melnjak'ı kadrosuna katmak için Rizespor'la masaya oturacak.

Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminin son günlerinde de hırvat sol bek için girişimde bulunmuş ancak zaman dar olduğu için sonuç alınamamıştı. Çaykur Rizespor'un kapısını bir kez daha çalacak Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun transferini para ve takas formülü ile bitirmeyi hedefliyor.

Rizespor ile sözleşmesi sezonu sona erecek Dario Melnjak'ın kontratında kulüp taraflı 1 yıl opsiyon hakkı bulunuyor.

Rizespor'a Ocak 2019'da Domzale'den 60 bin Euro'ya transfer olan Melnjak, performansıyla Hırvatıstan Milli Takımı'na seçildi. Başarılı sol bek, 6 gol-2 asistle 2019 yılının ligde skora en çok katkı veren savunmacısı durumunda.