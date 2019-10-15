15 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı
Fenerbahçe'de milli maçta kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacak olması planları değiştirdi. Tecrübeli futbolcunun sakatlığı sonrası sarı lacivertli ekipte Yukatel Denizlispor mücadelesi öncesi taşlar yerinden oynadı.
15.10.2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Emre'nin yokluğunda kadroda zorunlu değişikliğe gidecek. Yanal, kaptan Emre Belözoğlu'nun yerine Jailson'u orta sahada görevlendirmeyi düşünüyor. Bu sezon savunmada şans bulan brezilyalı futbolcunun orta sahada vatandaşı Luiz Gustavo ile birlikte görev yapması bekleniyor.
Ersun Yanal, Jailson'un orta sahaya geçmesiyle savunmada oluşacak boşluk içinse Serdar Aziz'i düşünüyor. Zanka ile görev yapacak Serdar, forma giymesi durumunda bu sezon ilk kez şans bulacak.
Cuma gecesi New York'tan dönen Hasan Ali Kaldırım'ın Denizlspor mücadelesine 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
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