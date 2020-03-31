Datome'den güldüren canlı yayın!

Fenerbahçe BEKO'nun yıldızı Gigi Datome, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınına bir takipçisini aldı. Yayında eğlenceli anlar yaşanırken Datome, takipçisine böyle seslendi.

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