Çarpıcı Fenerbahçe tespiti! "Taşlar yerine oturdu"
Milli maçlar nedeniyle liglerde araya girilirken, Fenerbahçe bu süreçte hazırlıklarına devam edecek. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, sarı-lacivertlilerin son durumunu değerlendirdi. Umurhan, "Fenerbahçe'de taşlar yerine oturmuş gibi gözüküyor. Kötü giden Beşiktaş'ı da düşündüğümüz zaman favori F.Bahçe." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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