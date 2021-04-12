12 Nisan 2021, Pazartesi
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Çarpıcı Fenerbahçe tespiti! "Kazanmaya mahkumlar"
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk umudunu sürdüren Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin durumuna değinen A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, "Bu saatten sonra Emre Belözoğlu veya başka bir teknik adam bir dokunuş yapmayacak, futbolcular yapacak. Şampiyonluktan bahsetmek istiyorlarsa kazanmaya mahkumlar" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
12.04.2021
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