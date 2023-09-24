Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldıza uyarı! "Dikkat etmesi lazım"
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Dzeko'nun üzerine oynuyorlar, temaslı oynuyorlar. Dikkat etmesi lazım." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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