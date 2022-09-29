Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maç öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer alamayacak. Bu kararın açıklanmasının ardından Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı. Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi stat önünde kavga! Satırlar, meşaleler...
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası derbiye ev sahipliği yapacak. Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesi, sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde yer almayacağı açıklandı. Vodafone Park önüne gelen satırlı bir grup, slogan atarak yolu trafiğe kapattı. İşte o görüntüler...
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