21 Mayıs 2019, Salı
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Carlos Kameni: "Fenerbahçe'de acı çekiyorum"
Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, sarı lacivertli ekipten bir an önce ayrılmak istediğini ve Espanyol'a geri dönmeyi hayal ettiğini söyledi.
21.05.2019
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