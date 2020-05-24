Canlı yayında flaş yorum! "Erol Bulut dışında bir isim sürpriz olacak"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uluç, "Benim için Erol Bulut dışındaki herhangi bir isim sürpriz olacak." ifadelerini kullandı.

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