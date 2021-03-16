Canlı yayında flaş sözler! "VAR'a olan inancı sorgulamak lazım"

Süper Lig'in 30. haftasında oyanan ve Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybettiği mücadelenin ardından gündeme gelen Fenerbahçe'nin VAR şikayetini değerlendiren A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, "Burada tüm kulüpler şeffaflık görmek istiyorsa, bunun araştırılması Türk futbolunun menfaatine olur." ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...

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