16 Mart 2021, Salı
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Canlı yayında flaş sözler! "VAR'a olan inancı sorgulamak lazım"
Süper Lig'in 30. haftasında oyanan ve Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybettiği mücadelenin ardından gündeme gelen Fenerbahçe'nin VAR şikayetini değerlendiren A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, "Burada tüm kulüpler şeffaflık görmek istiyorsa, bunun araştırılması Türk futbolunun menfaatine olur." ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...
16.03.2021
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